Klopp puso a Luis Díaz por encima de Núñez: ‘Otros son a largo plazo’

Liverpool no ha tenido su mejor temporada en la Premier League y sigue luchando por ingresar al menos a un cupo de Europa League, pero lo cierto es que debido a las bajas que sufrió a lo largo del año, el club que dirige Jürgen Klopp hasta ahora está empezando a tomar de nuevo forma tras el regreso de algunos jugadores que estaban lesionados.



Precisamente, uno de los jugadores lesionados que hasta hora regresó es el colombiano, Luis Díaz, quien estuvo los últimos minutos contra Leeds United y de a poca espera retomar su nivel para aportar a los resultados de Liverpool.



Luego del retorno de Luis Díaz, Klopp dejó claro que lo irá llevando de a poco para que tome confianza y pueda en algún momento regresar en plenitud. Además, previo al choque contra Nottingham Forest en Anfield, el alemán volvió a mencionar al guajiro y valoró la importancia a la adaptación rápida del colombiano por encima de otros jugadores como Darwin Núñez.



"Nos ayuda atravesar una temporada de debut que es complicada para todo el equipo. ¿Cómo puede un goleador brillar cuando todo el equipo está en dificultades.?. Otros son proyectos a largo plazo. A mí no me molesta la situación, entiendo que a Darwin sí. No me sonríe en mi cara cuando sabe que no va a comenzar y me dice: 'Gracias entrenador. Cuando tienes cinco o seis jugadores disponibles en el ataque tienes que tomar decisiones y es bueno", dijo Klopp en conferencia de prensa.