Klopp aguarda por Manchester United: ‘Esta vez no habrá prórroga’

Liverpool y Manchester United protagonizarán el partido del fin de semana en la Premier League cuando choquen el próximo domingo por la fecha 32 del torneo inglés en donde los Reds pelean por el título.



Ante esto, el técnico alemán, Jurgen Klopp habló sobre el rival y la actualidad de su equipo en esta recta final del campeonato.



Sobre el duelo por FA Cup en donde a Liverpool se les escapó el pase a semifinales en la última jugada, Klopp aseguró que se aprendieron cosas sobre esa dura noche ante el United.

“Ya lo hablamos al final de aquel partido, ellos empezaron mejor pero luego tomamos el control y lo hicimos muy bien, aunque no cerramos el partido en la prórroga. Lo bueno es que esta vez no habrá prórroga. Aquel día fue demasiado para nosotros, no pudimos mantener el control y cometimos errores que no habíamos tenido antes, y el United pudo dar la vuelta al partido. Esta vez tenemos que encontrar la manera de crearles problemas, ellos intentarán hacer exactamente el mismo partido. A ese nivel, con ese rival, en ese estadio, lo mejor es que hagamos un muy buen partido si queremos conseguir algo, la verdad”, comentó.



Por su parte, explicó la ausencia de Wataru Endo ante Sheffield United: “Decidimos darle descanso. Sentimos que podría haber jugado, pero que si le dábamos descanso tendría más opciones de jugar el domingo. Es superpositivo que otros muchachos hayan vuelto al equipo. Jones, Robertson y Gakpo, que tuvo un muy buen partido, lo necesitaba. Nadie se lesionó y luego empezamos a recuperarnos”.



Finalmente, el alemán se refirió a que no hay margen de error en estos últimos juegos de Premier para lograr el título.



“Así funciona la Premier League, obviamente. Cuando fuimos campeones se decidió relativamente temprano, de lo contrario el Manchester City habría estado ahí. Aun así, la mayoría de los títulos se han decidido por la mínima, y este parece que será igual. Si es una lucha apretada, lo mejor es estar en ella. Y nosotros lo estamos, eso está bien. Tenemos que seguir luchando”, concluyó.