¿Miedo o halago? Klopp considera a City como el mejor del mundo

Liverpool no ha iniciado de la mejor forma la temporada de Premier League y al pasar los partidos se le ha vuelto complicado ganar puntos y hoy lo tienen apenas con 10 puntos, adjudicándose la posición once. Ahora su próximo reto es contra Manchester City en el clásico y espera retomar confianza sin Luis Díaz.



Por ello, ante el difícil reto contra Manchester City de Pep Guardiola, el técnico Jurgen Klopp no ocultó lo que significa enfrentar hoy en día al equipo ciudadano y entregó elogios a su rival previo al partido.



“No es que nos sintamos diferentes. Es un partido en casa. Somos nosotros contra el Manchester City, el mejor equipo de fútbol del mundo”, dijo Klopp en conferencia de prensa.



Igualmente, el técnico alemán reconoció que el City tiene a una de los mejores delanteros de la actualidad, haciendo referencia al noruego Haaland, quien es la verdadera amenaza para Liverpool.



“Cuando juegas contra el mejor delantero del mundo de la actualidad, tienes que asegurarte de que no reciba muchos balones. Si cierras a Haaland con demasiados jugadores, abres huecos para los otros futbolistas de clase mundial”, mencionó.



Liverpool y Manchester City se enfrentarán el próximo domingo 16 de octubre en Anfield, donde los de Klopp esperan retomar confianza en Premier League, mientras los de Guardiola aspiran a seguir en buena racha para pelear el título.