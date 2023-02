¿En desacuerdo? Klopp y Guardiola opinaron sobre fichajes del Chelsea

Chelsea rompió el mercado de fichajes en el fútbol europeo y fue el que mejor se reforzó en Premier League, donde la inclusión del argentino campeón del mundo, Enzo Fernández, fue el fichaje más sonado tras haber llegado a los blues por más de 120 millones de euros, procedente del Benfica.



El haber gastado más de 300 millones de euros en fichajes en el mercado de invierno dejó abierta la discusión sobre el despilfarro de dinero y el quite al fair play financiero que ha tenido Chelsea a lo largo de la temporada, pues antes de comenzar la Premier League, ya había invertido una alta suma y en entre ese lapso gastó más 600 millones de euros.





Con respecto a lo gastado por Chelsea, Jürgen Klopp y Pep Guardiola, dos de los técnicos más importantes de la Premier League fueron indagados por esta situación y ambos concordaron en que debe haber existir una respectiva investigación y son los menos indicados en hablar de cómo se lograron fichar, pero a su vez se vieron sorprendidos por todo lo gastado.



“No diré nada sin mi abogado (risas). No entiendo esta parte del negocio, es un número grande. Todos son muy buenos jugadores, así que felicidades. No entiendo cómo es posible, pero no me corresponde a mí explicarlo”, dijo Jurgen Klopp en conferencia de prensa de Liverpool.



"Lo que haga el Chelsea no es de mi incumbencia. Nosotros necesitamos buenos jugadores y el Chelsea, el Arsenal, el Liverpool y el United también lo saben. No opino de otros clubes porque para eso hay normas y regulaciones que ya lo hacen. Pero nosotros fuimos acusados. No lo olvido”, opinó Pep Guardiola.



Por ahora, mientras el fútbol europeo se sorprende de lo hecho por los blues financieramente, Chelsea tendrá la obligación de ganar sí o sí en Premier League con sus nuevos fichajes y buscar repuntar en la tabla de posiciones, pues son novenos con 30 puntos.