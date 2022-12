Klopp se decepcionó con lesión de Luis Díaz: ‘Fue un verdadero golpe’

Luis Díaz se había recuperado de la lesión de rodilla y fue incluido en los planes de pretemporada de Liverpool en Dubái, pero tras una semana de trabajos, el extremo colombiano volvió a recaer con una molestia física y tuvo que dejar de inmediato la concentración para practicarse exámenes más profundos.



Sin embargo, después de confirmarse la recaída de la lesión, Jürgen Klopp volvió a hablar al respecto y no ocultó su decepción al ver los resultados que confirmaron de nuevo aquella molestia física en la rodilla, confirmando que no entendió la razón en recaer, pues según él en los entrenamientos se mostró bien.



"Mentalmente, no está en el mejor lugar posible, eso está claro. Fue una gran decepción para todos nosotros y para él también. No fue nada en el entrenamiento", dijo Klopp al ser preguntado por el estado de Luis Díaz al finalizar un partido contra Lyon.



De igual manera, Klopp confirmó que le sorprendió mucho esta nueva lesión, pues inicialmente pensó que era algo mínimo y no era para alarmarse, pero al ver los resultados finales, no ocultó su desazón por no contar al cien por ciento con el colombiano en el remate del año.



“Cuando sintió algo, dije, vamos, echemos un vistazo adecuado y luego se convirtió en un verdadero golpe en la cara”, finalizó Klopp en conferencia de prensa.



💬 Klopp, sobre la recaída de Luis Díaz: “Está claro que es una gran decepción para todos nosotros, también para él.



💬 “Sintió algo pero quisimos ser muy cautelosos (…) Luego llegó la noticia y fue un auténtico mazazo en la cara”



⚠️ No volverá hasta marzo aprox. pic.twitter.com/kFusfRKp3s — Angelo Gómez (@angelogomezo) December 11, 2022

De esta manera, el dilema de Luis Díaz con las lesiones está creciendo y no se sabe con exactitud cuándo volverá a estar disponible, pues Klopp ya lo estaba contemplando para los partidos del ‘boxing day’ y Champions League del mes de febrero.