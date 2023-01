Jürgen Klopp estalló contra periodista: los fichajes lo molestan

El Liverpool no la está pasando muy bien en la Premier League en una posición en la que habitualmente, o, por lo menos en los últimos años no ha estado tan incómodo. Séptimos, y a once puntos del escolta del Arsenal, Manchester City están un poco lejos y los que están más adelante les sacan una ventaja considerable. Por esta razón, los periodistas se han interesado en conocer el pensamiento de Jürgen Klopp y si es necesario fichar delanteros.



La realidad es que el Liverpool ha tenido varias bajas que han mermado la continuidad de piezas fundamentales en lo que va de la Premier League. Por ejemplo, Luis Díaz todavía no se recupera como también Roberto Firmino, Diogo Jota y otros. Ahora llegó Cody Gakpo como el primer fichaje de los 'Reds' y Klopp fue crítico cuando le hablaron de fichajes.

Luis Díaz tuvo una recaída en plena pretemporada mundialista y por esa razón, ficharon a Coody Gakpo en busca de suplir la baja del colombiano por el momento. Cuando regrese 'Lucho' habrá que esperar si Díaz seguirá siendo pieza fundamental o si Gakpo le quitará el puesto. El neerlandés es la primera contratación del Liverpool y ante esta situación, a Jürgen Klopp le preguntaron por los fichajes que vendrán ahora, en especial en la zona ofensiva esperando mejorar en la Premier League.



Jürgen Klopp previo al encuentro contra el Brighton & Hove Albion explotó. "¿Cuál podría ser la razón por la que tenemos dinero como locos pero no compramos los jugadores? ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Después de todos los años? Entonces, ¿por qué haces la pregunta cuando la respuesta está sobre la mesa? Realmente no entiendo eso, realmente no lo entiendo”.



Posteriormente, Jürgen Klopp explicó que no ve sentido fichar a delanteros mientras Luis Díaz, Diogo Jota y Roberto Firmino están afuera, “el mercado de fichajes no es para nosotros en este momento la solución. Tenemos, además, el problema de que en este momento cuatro de nuestros jugadores ofensivos están lesionados. Si compramos otro, entonces vuelven, afortunadamente, no mañana pero volverán: Darwin pronto, los otros un poco más tarde... vuelven y tenemos siete delanteros entonces”. El gran problema, la cantidad de delanteros que tendrían es lo que tiene dudando al técnico alemán.