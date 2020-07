Klopp y el pasillo: 'Es un bonito gesto, pero no lo necesitaríamos'

Luego de obtener el título de la Premier League, Liverpool vuelve a las canchas en un partido emocionante frente al Manchester City. El técnico del club 'red' dialogó con la prensa previo al encuentro en el Etihad, en la que habló sobre el pasillo que le tienen preparado a su equipo tras coronarse campeón, su admiración por Guardiola y la competencia que se viene en Inglaterra.

Como es costumbre en varias ligas del mundo, cuando un club se queda con algún título de la temporada, su próximo rival en cancha le hace un pasillo al equipo como gesto de reconocimiento por su labor realizada. El partido del Liverpool frente al City seguramente no será la excepción, por lo que Jürgen Klopp destacó el gesto como 'bonito' pero considera que 'no es necesario': “No sé si alguna vez me lo han hecho. Quizás hace mucho tiempo en Alemania. Es una tradición inglesa, de la Premier. Es un bonito gesto, pero no lo necesitaríamos”.

Asimismo, el entrenador alemán habló sobre su próximo rival, Manchester City, elogiando al equipo y a su técnico, Pep Guardiola: “Será un partido intenso. Les he visto jugando tres veces. Como lo hace el City. Dominando de forma masiva, haciendo grande el campo, usando la dirección, los espacios pequeños. Es fútbol. No puedes defender si no juegas con intensidad. Esto aclara qué tipo de partido será”. y en cuanto a Guardiola se refirió: “Es un tipo excepcional. Me gusta la familia y le respeto mucho. No tenemos mucho contacto durante la temporada. Es un competidor, quiere ganar y lo acepta cuando pierde. Tuve que aprender más a menudo que él”.

Finalmente, con el campeón de la presente temporada ya definido, Jürgen Klopp dio su pronóstico sobre lo que será la Premier del 2020-2021, afirmado: “Manchester City, Chelsea y United serán muy fuertes la próxima temporada. Tottenham y Arsenal no se dormirán. Leicester tampoco. No defenderemos el título, iremos a por el próximo. Lo que hemos logrado es para los libros de historia. Es difícil, el City es una súper equipo. Tenemos que demostrar que estamos preparados para ello”.