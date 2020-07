¿Se acaba el sueño de Liverpool con Klopp? El técnico alemán responde

El paso de Jürgen Klopp por Liverpool ha sido maravilloso. Con el alemán como técnico del equipo ‘red', el club de Merseyside logró hacerse con un título local y una nueva Champions League, luego de varios años de sequía y sin ser protagonista en ambos certamen.

Sin embargo, Klopp es consciente que su etapa en el club no es para toda la vida y frente al tema de su estadía en Inglaterra, el técnico exBorussia Dortmund explicó que tan pronto finalice su contrato (2024) piensa abandonar el club para tomarse un año sabático, pero así mismo sabe que en esos cinco años pueden suceder muchas cosas: "Me quedan cuatro años en el Liverpool. Después de eso habré pasado nueve años en Anfield y me gustaría estar un año sin hacer nada. Quizás por primera vez podría hacer lo que quiero, lo que tengo ganas de hacer. Tal vez un club, una selección o nada en absoluto... en cinco años el mundo se pueda ver de una forma muy diferente", precisó el estratega en entrevista con ‘SWR Sport'.

Así las cosas, Klopp piensa seguir en el equipo inglés hasta el último día de su actual contrato, para de esta manera dar paso a un merecido descanso, pero por ahora, sabe que su cabeza está en la temporada que no ha finalizado y el próximo partido frente al Arsenal es su objetivo más cercano, pues a pesar de que Liverpool ya es campeón de la Premier, aún le quedan tres partidos por disputar y puede romper el récord de puntos obtenidos en una misma temporada.