Jürgen Klopp prepara el debut en Premier: no necesita más fichajes

La Premier League, la liga más competitiva del mundo empezó el viernes 5 de agosto con la victoria del Arsenal en condición de visita contra el Crystal Palace, segundo contrincante del Liverpool en el rentado inglés. Los dirigidos por Jürgen Klopp con Luis Fernando Díaz Marulanda que se perfila para ser titular prepara el encuentro afuera del Anfield frente al Fulham en el Craven Cottage.

Liverpool tiene nuevas caras como Fábio Carvalho, precisamente procedente del Fulham, Calvin Ramsay del Aberdeen y Darwin Núñez del Benfica, que ya dio de qué hablar debutando con gol contra el Manchester City en la Community Shield. A Jürgen Klopp le critican por contratar solo a estos tres jugadores y piden que fiche más.



Sobre la nueva temporada, “tratamos de mejorar, hacer pequeños ajustes y sabemos lo que podemos hacer: más variantes y ser más dominantes con el balón. Tratamos de ayudar a los muchachos a hacer eso. Disfruté la pretemporada, así que soy positivo, pero esa es mi naturaleza. Ya veremos”.



Fulham es un rival que habitualmente asciende, y no logra mantener la categoría. De su contrincante, Jürgen Klopp lo analizó de esta manera, “el Fulham lo hizo extremadamente bien la temporada pasada. Ser ascendido jugando al ‘fútbol’ es una de las cosas más difíciles de hacer en la Championship. Con todo mi respeto. Un muy buen equipo. Fábio (Carvalho) fue importante para ellos. Harry Wilson también lo es. En la semana previa siempre leo sobre el otro equipo y tienen algunos problemas que resolver en el mercado. Está fuera, el Fulham será duro.



Para este encuentro, Liverpool no podrá contar con Kostas Tsimikas que sufrió un golpe, ni tampoco con Ibrahima ‘Ibou’ Konaté, lesionando en pretemporada. El estratega precisó sobre ellos, “Kostas tuvo mala suerte en una jugada del entrenamiento. Podría estar listo para entrenar la próxima semana, lo cual es útil. Ibou en un desafío contra Estrasburgo, tenemos que ver cuánto tiempo tomará, pero estará fuera por un buen tiempo”.



Pese a estas ausencias, Jürgen Klopp mantuvo que no piensan en fichar más, “no podemos resolver los problemas que tenemos con un traspaso. Por el momento no tiene sentido para nosotros. Pero la ventana de transferencias aún está abierta y ya veremos”.



Un exjugador del Fulham como Fábio Carvalho del cual el estratega alemán se muestra contento con el portugués, “es un gran jugador, un gran talento. Será muy importante para nosotros. Contamos con este grupo de edad también. Está listo como lo está Harvey (Elliot). Eso es genial. Todos necesitamos suerte en la vida con las lesiones, pero será un gran jugador para nosotros”.



Diogo Jota tal vez pierda protagonismo con la incorporación de Darwin Núñez como inicialista. Sin embargo, Jürgen Klopp lo calificó como un jugador superior en la plantilla, “top, top, top. Compromiso real con el club, ni siquiera está cerca de su nivel superior. Muy buenas noticias para el club por firmar el contrato de renovación. Buenas noticias para él también. Es bueno tenerlo cerca, es un personaje que desde el principio ha sabido qué hacer para tener éxito”.



Por último, sobre Darwin Núñez expresó, “Darwin está listo. Necesita tiempo para acostumbrarse a muchas cosas, pero ya es de gran ayuda. Darwin está listo, pero eso no significa que tenga que empezar. Necesita tiempo para acostumbrarse a muchas cosas, pero ya es de gran ayuda. Fue una pretemporada adecuada para él. Dijo que estaba nervioso. Normal. Se adaptó rápidamente. Se siente como en casa”.