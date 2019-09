¿Eres tú, Mourinho? ‘Merecí ser despedido del Manchester United’

José Mourinho lamentó la mala situación que pasa el Manchester United en el inicio de la temporada en la Premier League. La derrota contra el West Ham (2-0), y estar a diez puntos del líder, Liverpool, prendió las alarmas del poderoso equipo inglés.

El técnico portugués, que justamente dirigió a los ‘red devils’ y que no maneja un club desde esa experiencia, fue crítico con la situación actual del United y con el trabajo de Ole Gunnar Solskjaer.



“Están muy alejados. Yo estuve dirigiendo al equipo dos temporadas en las que sentí muchas cosas positivas, una dirección a la que dirigirme”, explicó en ‘Sky Sports’. “Luego, obviamente, la tercera temporada no fue lo suficientemente buena”, añadió.



Mourinho, quien no se caracteriza precisamente por su humildad y sencillez, reconoció que su salida del Manchester United fue merecida por los malos resultados. “Fui despedido, probablemente me lo merecía por ser el responsable como entrenador. Pero es muy triste que estén peor que entonces. Para mí es una cosa triste. Tal vez hay gente que piensa que disfruto la situación, pero no es así para nada”, apuntó ‘Mou’.

Manchester United ha jugado seis partidos en la Premier, con un saldo de dos triunfos, dos empates y dos derrotas, sumando 8 puntos. Mientras que el Liverpool es puntero sumando los 18 puntos que ha disputado.