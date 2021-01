Muy sincero: Mourinho explicó por qué no es amigo de Jürgen Klopp

Este jueves, Tottenham se enfrentará con Liverpool, en el último encuentro de la fecha 20 de la Premier League. El duelo de dos grandes de Inglaterra será vital para definir los primeros lugares de la clasificación, ya que los Spurs están en el sexto lugar con 33 puntos y están a uno del cuadro red, que es quinto con 34 unidades.

Justamente, en la previa del encuentro que de desarrollará en el Tottenham Hotspur Stadium, José Mourinho, DT del equipo londinense, habló con la prensa y calentó el partido de cierta manera, al explicar por qué no es amigo de Jürgen Klopp.



"No soy su amigo porque nunca pasé tiempo con él. Nuno Espírito Santo era mi jugador, Brendan Rodgers trabajó en el mismo club que yo durante unos años... Cuando tenemos algo en común o conocemos bien a alguien podemos decir que nos gusta esa persona, que somos amigos o no. En el caso de Jürgen, son solo los cinco minutos de antes y después del partido. Es un colega al que respeto, no tengo problemas con él y no me consta que él los tenga conmigo, en absoluto", dijo.



Asimismo, 'Mou' no dejó pasar la oportunidad y le lanzó un dardo al entrenador alemán, luego de afirmar que al DT bávaro no se le ha castigado como a él, por su comportamiento en el banquillo.



"Cuando yo no me portaba bien, pagaba el precio. Un precio era ver los partidos por televisión desde el vestuario y otro eran las multas altas. Para algunos, no sucede lo mismo. Cuanto más tranquilo estoy, mejor puedo leer un partido. Sentí que tenía que cambiar mi comportamiento. No puedo hablar por los demás", precisó.