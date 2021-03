¿Se acerca el adiós de ‘Mou’? Grandes decepciones en los últimos años

Pasan los años y el estilo de Jose Mourinho parece no dar más en el mundo del fútbol, o por le menos en territorio inglés. El Jueves pasado, su equipo, Tottenham, quedó eliminado en Europa League frente al débil Dinamo Zagreb... Otro fracaso a la lista reciente.



Desadortunadamente para el portugués, esta no es ni la primera ni la última vez que sale de un terreno con cabeza gacha. En el tiempo reciente, han sido más tristezas que alegrías en su exitosa carrera. ¿Ha llegado su ocaso?

Hace más de una década fue apodado como ‘The Special One’ por su forma de ser, bastante polémica por cierto, y el talento que tenía para sacar petróleo de sus futbolistas con un método particular.

Fue campeón de Champions League con el humilde Porto (2003-04) y el todopoderoso Inter de Milán (2009-10), comandó gran parte de los éxitos recientes del Chelsea, peleó de tú a tú con Real Madrid frente al idílico Barcelona de Guardiola y fue propulsor de un renacer en Manchester United.

​Desafortunadamente todo lo anterior ha quedado en el pasado. En materia estadística, ‘Mou’ suma cuatro años sin conquistar título alguno. Justamente los más recientes fueron cuando dirigió a los ‘Red Devils’ en la Europa League y Copa de la Liga inglesa 2016-17.



Estuvo un año (2019) sin dirigir y se ganó la vida siendo comentarista en la cadena británica ‘Sky Sports’. A finales de aquel año, noviembre más exactamente, firmó finalmente con Tottenham, después de haber sonado en Arsenal e incluso un posible regreso al Madrid.



Con los ‘Spurs’ no ha podido conformar un equipo sólido y hasta ahora vive bajo la sombra de Mauricio Pochettino. En Premier a duras penas alcanzó la Europa League, torneo en el que justamente viene de ser humillado.

Decir que solo pudo con equipos grandes sería un improperio (ganó una Champions con Porto y le dio un título europeo al peor Manchester de la historia), motivo por el que, quizás, su mayor falla pasa por su forma de ser.



Ser tan directo con los futbolistas y llegar a pelearse con varios de ellos le ha costado el puesto en varias ocasiones (pasó en Real Madrid, Chelsea en su segunda etapa), aspecto que ya está repitiendo en el cuadro londinense. Dejó ir a Rose, casi hace lo propio con Ndombélé...



Si a lo anterior se le suma la falta de éxitos deportivos, terminará repitiendo la misma historia de los últimos años. Hay precedente: salida del Madrid por conflictos al interior del grupo y malos resultados, salida del Chelsea dejándolo a dos casillas del descenso, salida del United por malos resultados y más problemas personales...



Actualmente tiene tan solo la final de Carabo Cup para terminar con decencia una temporada terrible con Tottenham, teniendo en cuenta además que va octavo en la Premier y de momento está fuera de toda competición europea.​ De no ganar la Copa, que curiosamente disputa con el City de Guardiola, sería muy difícil justificar su costosa continuidad.