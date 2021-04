Todo muy Mourinho: encaró a jugadores de Tottenham y le enviaron dardo

No fue ni mucho menos un adiós discreto, una tarea básica de meter las cosas en una caja y salir sin más escándalos. No seria José Mourinho si algo de eso hubiera ocurrido.

El portugués fue despedido este lunes de manera fulminante del Tottenham y, lejos de guardarse sus sentimientos, los hizo públicos antes quienes fueron sus verdugos: los jugadores de la plantilla, que le exigieron al presidente del club un cambio inmediato de DT para no tirar la temporada a la basura, sin cupo a torneos europeos y ya fuera de la Europa League.



Mourinho se enteró de la decisión antes de la jornada de entrenamiento y, como reveló The Telegraph, se quedó hasta el final de las rutinas y tuvo una charla de casi cuatro horas con los jugadores.



¿Qué les dijo? Según la fuente, a cada uno le dijo sus cuantas verdades, escuchó poco y les 'cantó la tabla' por su salida, cerrando varias heridas que estaban abiertas desde la eliminación del torneo europeo. Se dice que con Rose y Dele Alli hubo momentos "intensos".



Lo cierto es que no se quedó con nada el DT, muy a su estilo, y que tampoco lo hicieron los jugadores, pues tras la victoria contra Southampton (2-1), ya con Ryan Maseon (29 años) al mando, uno de los señalados de Mourinho, Gareth Bale, autor de un tanto, le dejó su recado: "Tal vez solo necesitemos tener más presencia en el frente de ataque. Queremos atacar, somos un club grande. Queremos atacar y hoy lo hicimos”, dijo en ‘Sky Sports’.