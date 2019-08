La promesa de Jorge Mendes que llevaría a Paul Pogba a Real Madrid

Pese a que la situación de James Rodríguez en Real Madrid es incierta y ni el propio Jorge Mendes ha logrado resolver este tema, el portugués no deja de moverse a la hora de involucrarse en los grandes fichajes y su última irrupción la habría hecho en la negociación de Manchester United y Real Madrid por Paul Pogba.



Según afirma el diario ‘Manchester Evening’, el equipo de Old Trafford, conociendo el gran interés del club merengue en la contratación del volante francés había apuntado todos sus cañones al portugués Bruno Fernandes, el cual no pudo llegar a Inglaterra y se quedará en Sporting de Lisboa, por lo menos, por 6 meses más.



Sin embargo, entre las idas y vueltas de la negociación por Fernandes, el portugués Mendes apareció para mediar entre las partes y habría logrado asegurarle a los diablos rojos que su compatriota Fernandes estaría con el club para el otro año, hecho que daría vía libre a Pogba para irse.



Con base en ello y sin saber bien si la contratación de Fernandes todavía interese al United, que arrancó con pie derecho su participación en la Premier League y presenció una gran actuación de Pogba, las puertas se abrirían para que el francés por fin trabaje bajo las órdenes de Zinedine Zidane, quien la tiene complicada de cara a la próxima temporada y es difícil que pueda contar con el jugador para estos primeros 6 meses del año competitivo.