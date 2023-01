Aston Villa planea reemplazo del ‘Dibu’: este sería el candidato

Argentina quedó campeona del mundo en Qatar 2022 con un excelente nivel línea por línea, y en especial, gracias a un inspirado y motivado Emiliano el ‘Dibu’ Martínez. Se volvió a hacer fuerte en los lanzamientos desde el punto penal atajando el cobro de los neerlandeses y también de Kingsley Coman en la final contra Francia.

Sin duda alguna, el gran nivel de Emiliano Martínez ha llamado la atención de distintos clubes de las ligas europeas, y el que le lanzó guiños fue el Bayern de Múnich, una liga desconocida para el guardameta que se ha desempeñado en la mayoría de su trayectoria en equipos de la Premier League. Manuel Neuer no estará a lo largo de lo que resta de la temporada y en Martínez está la solución.



En la victoria 0-2 del Aston Villa contra el Tottenham Hotspurs en condición de visita, Emiliano Martínez fue suplente y no atajó ningún minuto dejando su lugar para Robin Olsen. El sueco ha podido figurar en los últimos compromisos, pero no tendría la confianza plena de Unai Emery, y es por esta razón, que los directivos ya estudian cuál podría ser el candidato para suplir al argentino si se da su salida del Villa Park.



De acuerdo con el diario británico The Sun, el Aston Villa empezaría conversaciones con el arquero que podría reemplazar a Emiliano Martínez. Salir de un mundialista para traer a otro experimentado en la cita orbital, ese es el anhelo de los directivos del cuadro de Birmingham. Así las cosas, el medio citado reseñó, “el Aston Villa está pendiente de los problemas contractuales de Jordan Pickford, mientras se prepara para recibir ofertas por el campeón del mundo Emi Martínez”.



Actualmente, titular indiscutible en el Everton, Jordan Pickford es el gran favorito para quedarse con la portería del Aston Villa en dado caso que el ‘Dibu’ abandone las filas villanas. The Sun también cita otros nombres como David De Gea y Kepa Arrizabalaga del Manchester United y Chelsea respectivamente. Ambos están siendo inicialistas en este regreso liguero.