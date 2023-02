Exjugador del Chelsea criticó fuerte a Hazard: 'El jugador más vago'

Eden Hazard llegó al Chelsea después de una gran actuación en el Lille de Francia. Su nombre se convirtió en un punto de mirada por parte de las grandes ligas, y terminó vistiéndose de azul con el conjunto londinense. Ahí pudo compartir con un líder en el mediocampo como el nigeriano John Obi Mikel que años después, contó anécdotas sobre el jugar con Hazard, capitán del combinado de Bélgica y que ahora juega en el Real Madrid.



Las lesiones han acompañado a Eden Hazard, pero nadie duda del gran talento que tiene y que ha venido demostrando desde que vistió los colores del Lille, pasando por el Chelsea inglés y también con el Real Madrid, además de su liderazgo con la selección de Bélgica, ya retirado del combinado nacional. Pero, aunque Obi Mikel no duda de sus capacidades, sí lo criticó.

John Obi Mikel es sin duda alguna uno de los grandes líderes del Chelsea y un referente jugando desde el 2006 hasta el 2012 en seis temporadas. Ahí compartió con Eden Hazard, con el que alcanzó a jugar muy poco, pero se dio cuenta de cómo actuaba en los entrenamientos que lo fastidiaba un poco por el liderazgo que tenía el nigeriano en el club y el rol que tenía también.



En diálogo con el Dubai Eye, John Obi Mikel contó anécdotas de su paso por el club y no titubeó en sentenciar que, "Eden Hazard es el futbolista más vago que he visto en mi vida... pero el día del partido ganaría el premio al hombre del partido". El nigeriano también reconoció la mala alimentación que maneja el belga, "la noche antes de un partido después de la cena, se sentaba allí durante 20 minutos, media hora, comiendo arroz con leche. Le gusta su comida”.



Por último, también recordó una ocasión en la que José Mourinho hizo llorar a Mohammed Salah en su paso en el Chelsea cuando era muy joven, "creo que Salah estaba teniendo un mal partido. Mourinho entró al vestuario y lo atacó, lo agredió efusivamente. Estaba llorando, y lo que pasó es que Mourinho no lo dejó volver a la cancha en la segunda mitad. Se lo cargó. Hubiera sido fácil sacarlo y decir ‘no estás jugando bien, vete, siéntate, no vas a volver al campo’. Pero lo hirió y se lo cargó”.