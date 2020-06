¡Increíble! De ser figura con Inglaterra a pedir una nueva oportunidad

Un final de carrera no muy feliz vive el exguardameta de la Selección de Inglaterra, Joe Hart. El exarquero del Manchester City finaliza su contrato este martes con el Burnley y después de 17 años de carrera, por primera vez se queda sin equipo.

Hart, de 33 años, habló con la BBC, y en medio de la entrevista aseguró que encontrará un equipo que nuevamente confíe en sus capacidades, pues durante los últimos años, a pesar de tener equipo, mantuvo la mayoría de partidos en el banco de suplentes.



"He estado año y medio en el banquillo pero eso no va a poder conmigo... Recuerdo quién soy, aprendí desde pequeño a mantener las cosas en perspectiva. Debes ser fuerte en la autocrítica, analizar lo que haces y sentirte bien con eso", y añadió:"Tengo un momento para ver las oportunidades y mirar hacia delante".



Finalmente, el arquero que supo defender el arco de su país en 75 oportunidades, pidió a los clubes que vuelvan a creer en él, pues eso es lo único que a él le hace falta para volver al nivel demostrado: "No me hago ilusiones de que el Real Madrid me vaya a llamar para quitarle el sitio a Courtois, pero seguro que hay mucho por venir, solo necesito que alguien crea en mí y le devolveré esa fe", concluyó.