Joao Cancelo desmintió los rumores: explicó su relación con Guardiola

Antes de que se acabara el mercado de fichajes en Europa, el Manchester City y el Bayern de Múnich dieron una gran sorpresa con la salida de Joao Cancelo del equipo celeste con destino al club alemán en una operación que se dio en calidad de cedido hasta final de temporada con una opción de compra mayor a los 70 millones de euros.



No obstante, la noticia impactó fuertemente cuando se hablaba de una mala relación de Joao Cancelo con el director técnico del Manchester City, Pep Guardiola. Se decía que habían peleado y por esta razón, se llevó a cabo la salida de Cancelo hasta final de la temporada en curso. Pero, el mismo jugador portugués se encargó de tocar el tema y zanjar la gran polémica que se suscitó cuando se hizo realidad su llegada a Alemania vistiéndose como bávaro.

Joao Cancelo y Pep Guardiola dejaron atrás la relación que tenían entre jugador y director técnico y Cancelo cambió de timonel para ponerse bajo las órdenes de un Julian Nagelsmann en el ojo del huracán por los últimos resultados obtenidos en la Bundesliga. Cuando el portugués salió del Manchester City, los rumores no pararon de hacerse presentes cuando se especulaba que su salida de Inglaterra se había dado por una mala relación con Guardiola.



Días después, Joao Cancelo dio las claves del por qué quiso irse de Manchester City y cambiar de aires, dejando resuelta esa supuesta mala relación entre jugador y director técnico. Cualquier jugador al nivel de Cancelo quiere jugar todos los partidos, y Pep Guardiola dejó en el banquillo de suplentes al luso en los últimos partidos después del regreso de la Premier League. Por su parte, en la selección de Portugal, Joao también perdió el puesto con Diogo Dalot.



Y es que, de acuerdo con Joao Cancelo, su salida se dio por el poco protagonismo que estaba teniendo. "Es mentira que me peleara con él", mencionó el ex Manchester City. Posteriormente agregó, "no me sentía importante en el equipo en los últimos partidos. Hablé con el entrenador y también estuvo de acuerdo. Y junto al club decidimos que me tenía que ir, que era lo mejor para mí". Queda más que zanjada la polémica entre el lateral y su estratega.