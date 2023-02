Joao canceló relación con Guardiola: las razones para ir al Bayern

Todo llega a su límite, y la relación entre Joao Cancelo, el Manchester City y Pep Guardiola parece que también llegó a su fin. Aunque es una cesión por ahora al Bayern de Múnich, Joao espera no volver al club inglés, y tal vez menos si está el español en el banquillo celeste. Por esta razón, y porque Benjamin Pavard ha bajado mucho su nivel, por lo cual, era necesario para Julian Nagelsmann firmar un lateral por esa zona derecha.



Dieron el golpe un día antes de que se confirmara el cierre en el mercado de fichajes, y todo tendría una explicación. Joao Cancelo ganó todo con el Manchester City, y su reconocimiento llegó a lo alto como uno de los mejores laterales del mundo. Sin importar por qué costado, pues sea por la derecha o en la izquierda, demuestra que rinde.

Ahora el Bayern de Múnich se puede dar el gran lujo de tener a Joao Cancelo en sus filas, pero por qué canceló su estadía en Mánchester si estaba tan cómodo, o eso parecía. Pues la realidad es que no estaba feliz con la casaca celeste, y desde que regresó a Inglaterra tras el Mundial de Qatar se encontró con que no solo Fernando Santos lo iba a dejar como suplente, sino que, de la misma manera, Pep Guardiola iba a dejar de utilizarlo poniendo a Rico Lewis por encima de él.



De acuerdo con el Daily Mail, la mala relación entre Joao Cancelo con Pep Guardiola habría sido la gran razón de su salida con destino a Alemania. En el Bayern de Múnich, antes de que acabara el tiempo del mercado de fichajes, se confirmó que la bomba detonaría en Mánchester con el portugués, que no aguantaba más suplencias. De ser uno de los grandes referentes de la zaga defensiva del City, a ser alternativa en Inglaterra y con su selección.



Ante el Arsenal por la FA Cup, era la tercera ocasión en la que en menos de una semana, Joao Cancelo no era parte como titular, y más que se trataba de un partido importante que finalmente se quedó en victoria de los celestes. No estuvo contra el Tottenham ni contra el Wolverhampton. Antes había abandonado el terreno de juego en un partido ante el Chelsea y reaccionó airado, tanto así que tuvo que ser calmado por sus compañeros. Todo lo anterior condujo a fijar su salida de una vez por todas.



El Bayern de Múnich en principio lo firmó en condición de cedido y fijaron también una opción de compra por 70 millones de euros si finalmente los bávaros se deciden por quedarse con el lateral portugués. Seguramente Joao Cancelo no querrá regresar por nada del mundo al Manchester City mientras esté Pep Guardiola. La decisión del Pep demostró que ya no es el indiscutible titular para su esquema.