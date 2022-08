Joachim Andersen vive un infierno: insólita actitud de aficionados

No son días tranquilos para el Liverpool y Jürgen Klopp en este arranque de la temporada en la Premier League. Todo el mundo pensaba que iba a volver a ser un mano a mano con el Manchester City por la cima como en la anterior edición de la liga inglesa, pero esto no ha sido como se esperaba. Los ‘Reds’ han desilusionado un poco en estas dos jornadas que apenas transcurren en Inglaterra gracias a dos empates.

El primer examen de Jürgen Klopp, Luis Díaz, y compañía con el Liverpool fue contra el Fulham en condición de visitante. En el Craven Cottage, los ‘Reds’ igualaron a dos goles. Después de pasar la pena en esa paridad inesperada contra un club recientemente ascendido, debutaron en Anfield contra el Crystal Palace que venía de una derrota ante el Arsenal. Un empate a un tanto fue el resultado final.



Con dos empates en este arranque de Premier League, el Liverpool se posiciona en la decimosegunda casilla con apenas dos unidades, mientras que el Manchester City ya se escapa con seis puntos de seis posibles. Sin embargo, el empate y el increíble golazo de Luis Fernando Díaz Marulanda pasaron a un segundo plano tras la expulsión del debutante en Anfield como titular, Darwin Núñez.



El ex Sporting Benfica había sido importante en la obtención de la Community Shield ante el Manchester City con un gol, y también contra el Fulham con otro tanto. No obstante, la juventud y la adaptación en la Premier League le jugaron una mala pasada cuando Jürgen Klopp decidió premiarlo con su primera titularidad y, además, en Anfield.



Pese a la derrota inicial ante el Arsenal, Crystal Palace contó con el central danés de 26 años, Joachim Andersen que dejó un buen semblante. Ahora, fue clave contra el Liverpool en una disputa con Darwin Núñez. El defensor encaró a Núñez que le tiró un cabezazo por la provocación. La experiencia de Andersen en la Premier League complicó al charrúa que finalmente recibió la tarjeta roja.



Afortunadamente, Luis Fernando Díaz Marulanda logró emparejar el partido cuando más lo necesitaba solo tres minutos después de la expulsión. En rueda de prensa, Jürgen Klopp habló sobre la tarjeta roja, “por supuesto que es roja. Lo provocan todo el rato, pero esa no es forma de comportarse. Darwin ya sabe que esa no es la reacción que debe tener. Los centrales le harán eso, pero esa no es la reacción”.



La provocación tuvo efectos directos en todo el estadio del Liverpool, y los aficionados tampoco se quedaron quietos una vez culminó el partido. La verdad es que Joachim Andersen no vive ni un solo minuto tranquilo después de encarar al delantero. Esto lo contó el mismo defensor central, pues comentó que lo han amenazado de muerte, “recibí tal vez 300 o 400 de estos mensajes anoche. Entiendo que apoyas a un equipo, pero ten un poco de respeto y deja de actuar así de duro en redes sociales. Espero que Instagram y la Premier League hagan algo al respecto”.