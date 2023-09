Decepción para Durán: titular pero eliminado por Everton de EFL Cup

Aston Villa se despidió con justicia de la EFL Cup tras caer 0-2 contra un Everton firme, seguro y efectivo de cara a la puerta, virtudes todas que se extrañaron en el equipo del colombiano Jhon Jader Durán, quien fue titular pero no tuvo una presentación aceptable.

La mejor opción del colombiano llegaría a los 45 minutos, una jugada en la que le ganó la espalda a su marcador, volteó el cuerpo a lo goleador y metió un remate que, infortunadamente, le salió elevado.



Tal vez demasiado riguroso, algo desconfiado si se quiere, Emery volvió a lo suyo con el colombiano y lo reemplazó para el segundo tiempo. Sí, no fue un partido brillante suyo, pero no lo era para nadie en Aston Villa y parecía un castigo muy severo relevarlo.



Después quedaría clara esa desconexión y esa imprecisión del Aston Villa, que increíblemente llevaba muy atrás la pelota, incapaz de superar la marca de Everton en el medio, y por esa vía sufría un segundo tanto en contra: la robaba Calvert-Lewin y él mismo definía para el 2-0 parcial, a los 50 minutos.



Después fue un partido plano, predecible, que vino a encontrar un gol para la emoción a los 83 minutos, un remate al arco de Kamara que tuvo la fortuna de estrellarse en un zaguero para desubicar a Pickford y decretar l 1-2 parcial.



Tenía que ir con alma, vida y sombrero el equipo de Durán para evitar la eliminación pero no alcanzaría el tiempo pues ganaría el agotamiento. Pocas opciones claras de gol en el cierre y justa clasificación de Everton, que pinta bien aunque ya no tenga a Yerry Mina.