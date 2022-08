¡Lluvia de críticas a Cristiano Ronaldo! No agrada en Man. United

Siempre aparece en los momentos indicados para ofrecer su opinión a los medios británicos, o lo hace por sus redes sociales utilizando en varias oportunidades su cuenta oficial de Twitter para brindar su pensamiento sobre jugadores. Un deleite futbolístico es para Jamie Carragher ver a su Liverpool con Luis Fernando Díaz. Un enamorado del guajiro, y lo demuestra partido a partido.

Pero no solo habla sobre Luis Díaz. Cuando tiene que rajar a un colega, también lo hace. Cristiano Ronaldo ha estado el ojo del huracán durante todo el mercado de fichajes que se acaba a principios de septiembre. A falta de escasos días para iniciar la Premier League, el ex Real Madrid se ha cansado del Manchester United y ha mantenido que quiere buscar nuevos aires para disputar la Uefa Champions League.



Cristiano Ronaldo estuvo presente en el último amistoso del Manchester United ante el Rayo Vallecano en el Old Trafford. El empate a un tanto pasó a un segundo plano tras conocer el fuerte regaño de Erik ten Hag al luso. Jamie Carragher se refirió en Sky Bet sobre la actitud del futbolista en el conjunto inglés, ‘siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento’.



Jamie Carragher no fue el único que se pronunció sobre Cristiano Ronaldo. Gary Neville también tomó la palabra, ‘dejarle salir es la única opción para el club. Será uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y siempre lo será, y lo que suceda este verano en el Manchester United se olvidará en 20 años. Los logros de Ronaldo en el fútbol van más allá de lo que cualquiera podría desear e imaginar’.