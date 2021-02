¿James o Sigurdsson? ¿Qué tal juntos? Sociedad que ilusiona a Everton

Han sido uno o el otro en Everton: James Rodríguez o Gylfi Sigurdsson. Pero, ¿y si fueran juntos?



La ilusión nace en las estadísticas: el colombiano lleva 5 goles y 4 asistencias en su primer año en Inglaterra, el islandés suma 4 goles y 4 asistencias en su cuarta temporada, la que, según él mismo, es la que más ilusión le ha dado por su momento y su acople a un equipo ganador.



Sigurdsson brindó tres asistencias en el último triunfo 5-4 contra Tottenham en FA Cup, además de anotar un gol de penalti. Fue de lejos el mejor de la cancha en términos ofensivos, y justamente fue el reemplazo de James, quien había salido golpeado contra Manchester United, tras firmar un lindo gol (3-3).



El islandés, de 31 años, se convirtió en el primer jugador del Everton en registrar tres asistencias en un partido desde que Steven Pienaar lo hiciera, en abril de 2012.



Y aquí viene la polémica: "es un hombre en plena forma y en este momento mantiene a James Rodríguez fuera del equipo", dijo Leon Osman, quien jugó 16 temporadas en Everton. ¿Por qué uno o el otro? Ambos tienen pase, gol y talento. El islandés puede aportar un poco más de marca, pero el colombiano pone la magia de su botín izquierdo. ¿Por qué no verlos juntos? ¿Qué tal el número 10 un poco más retrasado en línea de volantes y el 19 abierto por banda, o de media punta? Calvert-Lewin no estará contra Fulham y podría ser un buen espacio para el ensayo.



Sigurdsson ha logrado, al mando de Ancelotti, su versión de jugador más completo y ha dicho que en James no ve un rival sino un complemento. Ya vale la pena correr el riesgo... Aunque hay que decir que puede necesitar una pausa después del tremendo desgaste del partido contra Tottenham por FA Cup.



Y es que el islandés se juega su propio partido: es parte de una lista de jugadores cuyos contratos vencen en el verano de 2022 y sabe que, con 31 años, necesita rendir al nivel que lo está haciendo para forzar la renovación. No es el único pues en ese grupo de los que ya tienen que sentarse a definir el futuro, con 18 meses de vínculo por delante, también aparecen Bernard, Seamus Coleman, Fabian Delph, Jonjoe Kenny y, adivinen quién, James Rodríguez.



El colombiano tiene la opción de un año más y Coleman es el capitán, se espera que se quede. Pero los demás tienen que esforzarse.



Lo bueno es que el efecto Ancelotti se está contagiando y antes que pensar en contratos los jugadores piensan en títulos. "Hay una fe, una fe genuina, y creo que eso se lo inculcó el entrenador... Creo que su experiencia, lo que ha hecho, los jugadores son muy conscientes de eso, y eso se filtra. Definitivamente hay un efecto en los jugadores", decía Rio Ferdinand sobre el rol del italiano.



Así que nadie se molesta si no juega, todos ven que son importantes y la máquina se mueve a buen ritmo. ¿Sigurdsson y James juntos? Lo que sirva al equipo les debe servir a ellos.