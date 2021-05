¡Una semana sano, por favor! Hinchas de Everton, molestos con James

Everton enfrenta este domingo al Sheffield United, desde la 1 de la tarde de Colombia, en el marco de la fecha 36 de la Liga de Inglaterra. Este será la primeras de las últimas tres ‘finales’ que se juegan los ‘toffees’ esta temporada, en el objetivo de clasificarse a la Europa League y tener competencia internacional en la campaña 2021/2022.



Este domingo en Goodison Park se espera el regreso de James Rodríguez a la formación titular, pues estuvo ausente durante tres partidos por una lesión en la pantorrilla, que Carlo Ancelotti calificó como “un problema muy pequeño”, pero que lo dejó afuera los primeros 14 días del mes de mayo.



En su ausencia, Everton jugó tres partidos y sumó 4 puntos de 9 posibles, un saldo que prácticamente hizo que le dijera adiós a la posibilidad de clasificarse en puestos de Champions, y que lo deja en coma en su aspiración de estar en competiciones europeas la próxima temporada.



Es por eso que los aficionados del Everton ya empiezan a tener reparos con James Rodríguez en su primera temporada. Son conscientes de que hace mucho tiempo no tenían una figura de la calidad, talento y recorrido como el colombiano, que ha pasado por Real Madrid y Bayern Múnich; sin embargo, lamentan que el volante se haya lesionado tanto esta temporada y en momentos cruciales de la Premier.



Los hinchas ‘toffees’ han sido severos en redes sociales con James.

He’s going to get injured if we use him this game so use him for the wolves game so we can actually get 6 points — DONT CARE (@Finley45598217) May 14, 2021

Oh fucking perfect, the main game that we pretty much don't need him for, he's fit. — Abstrakt (@Abstrakt_tweets) May 14, 2021

Don't get injured in the warm up pic.twitter.com/9aq6lyDpND — William (@Will72427610) May 14, 2021