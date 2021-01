¡Pensando en renovación! Filtran detalle clave del contrato de James

Las últimas actuaciones de James Rodíguez en Everton tienen tan contentos a todos en Liverpool que ya se está pensando en la manera de retenerlo, al finalizar su contrato.

Así lo reveló este miércoles el diario Liverpool Echo, que reveló una cláusula desconocida pero muy importante en el contrato, si es que se quiere prolongar el vínculo entre el jugador y el club.



Dice la fuente que se especificó un número mínimo de partidos disputados para prolongar su estadía en el club, lo que viene a ser una especie de seguro del club inglés por si la apuesta al sacarlo de Real Madrid, donde no contaba, se salía de las proyecciones: si no despuntaba no había problema, pero si brillaba, como lo ha hecho, la prioridad de la renovación es 'blue'.



"A James le firmaron un contrato de dos años en septiembre e incluyeron la opción por otros 12 meses. Ahora bien, el colombiano, que ha jugado 15 veces en lo que va de temporada, automáticamente activaría un nuevo acuerdo al alcanzar un cierto número de apariciones, pero ECHO entiende que el Everton tiene la opción de extender su estadía en el club", dice el diario.



Al propio Ancelotti le preguntaron por esa cláusula, justo ahora que su idea de llevar al colombiano en un momento crítico es tan alabada: "no hablamos de eso en este momento, solo estamos felices de que él (James) esté aquí y él está feliz de estar aquí. Si estamos contentos, él está contento, no hay problema para firmar el nuevo contrato", declaró.



Lo cierto es que una vez se reveló que James salió gratis de Real Madrid, que al final no recuperó lo que quería por el traspaso de 80 millones de euros que firmó en 2014, ahora se sabe que si lo quisieran de vuelta o si hubiera otro pretendiente, tendría que entenderse directamente con el Everton, el único que se la jugó cuando nadie esperaba que la carrera del zurdo despegara con el ímpetu que lo ha hecho en Inglaterra.