¿Efecto James Rodríguez? La curiosa petición de exjugador a Ancelotti

James Rodríguez se ha convertido en un hombre determinante para Carlo Ancelotti. En Premier League, el cucuteño ha anotado seis goles y ha realizado cinco asistencias en 21 partidos jugados, lo que lo pone como uno de los hombres más influyentes, en ataque, de la escuadra de los toffees.

Desde su llegada a Everton, Rodríguez comenzó a jugar por el sector derecho, con perfil cambiado, en una función de extremo, cuyo objetivo principal es elaborar y asociarse con los delanteros -Dominic Calvert-Lewin y Richarlison-, pero también en retroceder y respaldar a su lateral en el momento de defender.



Con el pasar de los partidos, la posición de James dejó de ser tan estricta. La misma complejidad y necesidad de los duelos de Premier, obligó al propio jugador a posicionarse en el centro de la cancha, para ser el eje central del equipo y el dueño de la creación para los de Ancelotti, pues, prácticamente, todo balón en ataque debe pasar por él.



No obstante, las lesiones no han sido un tema fácil en Everton y ante las constantes bajas, Ancelotti optó por darle otro rol al volante colombiano. En el partido pasado frente al Tottenham, que terminó 2-2, Rodríguez Rubio fue el compañero en ataque de Richarlison bajo un esquema inicial de 4-4-2. Sin embargo, el exReal Madrid se retrasó varios metros para darle espacio a Richarlison y ser más un media punta o segundo delantero.



Para muchos la decisión fue acertada, tanto así, que, Leon Osman, exjugador y referente de Everton, analizó el encuentro contra los Spurs y, en declaraciones dadas al medio The Focus, pidió que James Rodríguez debería mantener la posición en el centro de ataque, aclarando que el equipo es mucho más peligroso cuando el creativo está en este sector que cuando cumple función por los costados.



"Sí, fue mucho mejor Everton en un sentido ofensivo, Carlo Ancelotti lo dijo... Y se debió en gran parte a este hombre, James Rodríguez. Jugó en una posición mucho más central, ya sabes, ha estado operando desde el lado derecho durante gran parte de la temporada para el Everton", dijo el exfutbolista inglés.



La duda en esta caso pasaría por la ubicación de Dominc Calvert-Lewin y Richarlison, los dos hombres fijos de ataque que tiene Everton y que han dado resultado en esta posición durante la temporada. Sin embargo, para Osman es un dilema que deberá analizar Ancelotti y, a manera de petición, sugirió ubicar a Calvert Lewin en un costado, para de esta forma 'liberar' a Rodríguez y darle mucho más protagonismo ofensivo.



"(James) Le dio al Everton una nueva vida que no había visto en las últimas semanas. Dominic se ha lesionado, es el delantero central y principal del Everton, pero el Everton encontró algo (Rodríguez jugando como mediapunta) que no había tenido en un tiempo allí. Es un buen dilema para Carlo Ancelotti, tratar de encontrar una manera de hacer que él (Calvert-Lewin) vuelva al costado", finalizó.



Con un calendario apretado y varias ausencias en el plantel, Ancelotti espera alcanzar el objetivo de clasificar a competencias europeas con James Rodríguez como uno de los hombres clave. ¿Cambiará su esquema? ¿Efecto James Rodríguez?. Lo cierto es que el colombiano es fundamental para los que el italiano quiere y los elogios por su buen rendimiento no paran.