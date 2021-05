No todo son críticas: James, en once ideal de la temporada en Premier

Muchos están a la caza de cualquier dato o cualquier comentario para minimizar su trabajo, pero otros están ahí para destacarlo. Es la historia de todos los días para James Rodríguez.

Hace solo unos días todo era incertidumbre, crítica y malestar por su viaje a Colombia, justo el día que Everton enfrentaba al campeón Manchester City y perdía toda opción de clasificación a un torneo europeo.



Falta de compromiso fue lo más bajito que dijeron sobre su viaje desde Liverpool a Bogotá en su avión privado.



Sin embargo, no todos son críticas y de hecho, gracias a su rendimiento, acaba de recibir una noticia que puede llenarlo de orgullo: está en un once ideal de la temporada en la Premier League.



El portal Sofa Score valoró su rendimiento, aunque no haya estado todo el tiempo que quería en la cancha, y lo ubicó en un once ideal con el portero Emiliano Martínez (Aston Villa); los derensores Stones (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea) y Dias (Manchester City); los mediocampistas Kevin De Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) y Mount (Chelsea) y los atacantes Mahrez (Manchester City), Harry Kane (Tottenham) y Grealish (Aston Villa).



🇨🇴 @jamesdrodriguez fue incluido en el mejor equipo de la #PL en la temporada realizado por @SofaScoreLA ⚽️ pic.twitter.com/sFbi0ZqkwF — Everton (@EvertonESP) May 24, 2021

Se trata de un respaldo justo en un cierre de temporada que no fue ideal, pues las lesiones lo marginaron de los partidos más importantes, incluyendo el último contra Manchester City (5-0).



Ahora solo piensa en Eliminatorias y Copa América, pero la revancha tendrá que buscarla en la próxima temporada, la última según dice su contrato y la que le asegurará presencia y mucho brillo en la exigente Premier League.