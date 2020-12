Más decepciones que alegrías: rendimiento de James frente al ‘Big Six’

Carlo Ancelotti nuevamente sembró la preocupación en los aficionados del Everton y gran parte del pueblo colombiano tras anunciar que James Rodríguez no estaría disponible en el cierre de año.



Justamente lo anterior significa que no podrá contar con el colombiano para el duelo del próximo 28 de diciembre frente al Manchester City, otro equipo grande que James evita.

El ex-Real Madrid llegó a principio de temporada como el talento diferencial de un equipo sin mayores estrellas. La idea de los directivos ‘toffees’ era luchar por los puestos europeos y porqué no un título con la ayuda de un jugador de categoría. El elegido fue James, pero hasta el momento la cosa no ha salido del todo bien.

De los enfrentamientos frente al popularmente llamado ‘Big Six’ (los seis clubes más grandes del fútbol inglés, el santandereano destacó en uno, jugó dos, estuvo ausente en otros dos y su ausencia en el restante (vs City) está confirmada. Así pues tiene un balance de 3 vs 3.

​El primer duelo que disputo fue contra Tottenham en su estreno como jugador del Everton. Aquel día dejó buenas sensaciones, disputó prácticamente todo el encuentro (al 90+2' salió) y su equipo ganó por la mínima. En ese momento la ilusión crecía cada vez más.

​Después llegaría el clásico frente a Liverpool. James hizo una asistencia (la del 1-0 parcial) y fue participativo hasta que un golpe con Van Dijk lo mermó. Buen desempeño. Después llegó el Manchester United, juego en el que no pudo hacer mayores cosas pero terminó acumulando 80 minutos de juego.

En adelante, todo es oscuridad. Después del empate a uno con Burnley (5/12), Rodríguez Rubio sufrió un golpe que lo ha tenido fuera de las canchas hasta el día de hoy. En ese lapso dejó de jugar los duelos contra Chelsea y Arsenal (dos victorias), la derrota frente al United en Copa de la Liga (0-2) y se confirmó su baja para el próximo duelo contra Manchester City.

​Así las cosas, el 10 de la Selección Colombia firmó una primera vuelta bastante regular. Como pasó en el pasado, las lesiones lo han condicionado y es menester que para la definición del campeonato se encuentre al 100% porque es justo allí cuando se necesita la jerarquía y templanza de un jugador de primer nivel.