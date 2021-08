¡Misterio resuelto! Rafa Benítez reveló que James se encuentra aislado

Everton se estrena en la Premier League este sábado contra Southampton y el técnico Rafa Benítez ha concedido una rueda de prensa en la que habló de todo, incluyendo el espinoso tema James Rodríguez.

El DT reveló que ya el colombiano tiene muy clara la idea de su nuevo jefe y que no hay posibilidad de tergiversación y además dio una noticia: no puede contar con él para este sábado.



En la charla con los medios dijo: "He tenido una conversación con él. Conoce mi idea. No está disponible para mañana, así que no es un problema".



Agregó que "tenemos algunos jugadores que están aislados ahora. Con COVID-19 alrededor tenemos que tener cuidado y quedarnos en casa. Él es uno de ellos", haciendo referencia al colombiano.



¿Conclusión? James no juega en el estreno de Everton en la temporada 2021/2022. No hacen falta muchas más señales de un adiós que parece inminente.