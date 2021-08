James Rodríguez y Everton: nueva alternativa ante las circunstancias

James Rodríguez está entre la espada y la pared en Everton. De un lado está Rafa Benítez, su entrenador, le dijo que no será su opción principal y podría buscar equipo para jugar esta temporada; de otro, está Jorge Mendes, su agente, quien ha tratado de ubicarlo, con acercamientos al AC Milan, pero no ha podido cerrar su transferencia.

A finales de agosto se cierra el mercado de fichajes, pero este fin de semana comenzará la competencia en la Premier League y las circunstancias podrían abrirle las puertas a una nueva alternativa en el futuro de James y del Everton.



Según revela ‘Liverpool Echo’, a pesar de las diferencias que hay entre James y Benítez, Rodríguez podría jugar con Everton y Rafa terminaría dirigiéndolo casi que a regañadientes.



El medio inglés indica que Jorge Mendes ha ofrecido al colombiano a cuatro equipos en Europa (AC Milan, Napoli, Porto y Atlético de Madrid), pero no ha encontrado la respuesta que pretende: cero ofertas oficiales por el mediocampista.



En Everton hay escases de jugadores para iniciar la temporada en la Liga Premier. Este sábado, 14 de agosto a las 9:00 a.m. (hora de Colombia), Everton recibe a Southampton en la primera jornada. Y en los jugadores de ataque no alcanzarían a estar Dominic Calvert-Lewin, Richarlison y Moise Kean; además, Gylfi Sigurdsson sigue afuera del plantel mientras arregla asuntos legales.



De esa manera, Benítez se vería obligado a alinear a James para tener un equipo fuerte y competitivo de local. Así como la ha puesto a jugar en 5 partidos de pretemporada, James Rodríguez arrancaría de titular la temporada en los ‘toffees’.