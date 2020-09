¡Tiene todo su amor! Nueva canción de los hinchas del Everton a James

James Rodríguez es la sensación del Everton, absolutamente evidente. El volante colombiano se ha ganado el amor de los aficionados ‘toffees’ por su gran desempeño en el inicio de la Premier League 2020-21.

​

Los de Carlo Ancelotti llevan puntaje perfecto, nueve de nueve, y en gran parte es por el rendimiento del ex-Real Madrid, que cuando está tranquilo y feliz destaca como ninguno.



Precisamente por lo anterior, los hinchas ya le compusieron una canción a James. Evidentemente por la pandemia les resulta imposible cantar en Goodison Park cuando juega su equipo, así que se desquitan en los diferentes bares de la ciudad.

El tema dice: “When I was young I heard stories of Dixie dean. The trinity and the magical 80's team. Now we’re singing this song for a lad we call the best, wearing our crest, and his name is James Rodriguez”.



Traducido al español sería: “Cuando era joven escuché historias de Dixie Dean. La Trinidad y el equipo mágico de los 80s. Ahora cantamos esta canción para el chico a quien llamamos el mejor, vistiendo nuestro escudo, y su nombre es James Rodríguez”.