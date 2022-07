¿Superaron a Duván Zapata? Newcastle se mueve por su nuevo objetivo

Ya no es Duván Zapata el objetivo del Newcastle United ha sorprendido el propio club después de jugar el amistoso ante el Atalanta en donde se pensaba que las urracas iban a hacer el movimiento por el delantero colombiano. Sin embargo, tras ese encuentro, no se ha vuelto a mencionar el nombre del caleño en el cuadro británico.

Ahora, se mueven bastante rápido por una nueva estrella, pero no la tendrán para nada fácil. Tal vez lo de Duván Zapata era más fácil por la llegada inminente de Andrea Pinamonti al Atalanta de Bérgamo, adquisición que puede alejar a Luis Fernando Muriel, o hasta el mismo atacante ex América de Cali. Claramente, el delantero italiano puede hacer de las suyas y el Newcastle podría fichar a Duván.



Newcastle United está cómodo con sus delanteros, o eso hace pensar el nuevo objetivo que es James Maddison, la joya del Leicester City. Es por eso por lo que no será para nada sencillo llevarse al volante ofensivo. Maddison también ha estado en el radar del Manchester United, entre otros clubes ingleses. Los ‘foxes’ no quieren venderlo, y buscan la manera de retener a una de sus figuras, pero, quién no se seduce por el dinero y una millonaria oferta que el Newcastle pueda hacer.



Las urracas quieren poner 50 millones de libras sobre la mesa, en euros equivale a 60 millones. Sin embargo, Leicester City ya ha dado la negativa a esta oferta inicial del Newcastle United. Según la prensa británica, deberán ahora subir la negociación para poder llevarse a James Maddison. Saben que no será para nada fácil, y aunque es una posición distinta al delantero Duván Zapata, el nombre del colombiano parece olvidarse.