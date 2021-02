Un único y amargo antecedente: James y Manchester United, cara a cara

Descansó. Hizo caso. No protestó. Está ahí, como todos, esperando que su nombre aparezca en la lista de los once titulares con la ilusión de tomar revancha. En más de diez años solo lo enfrentó una vez y perdió. Necesita cambiar la historia.

James Rodríguez no ha pasado la página de su ausencia en la victoria 2-3 del Everton contra Leeds porque nunca la escribió ni la leyó: él y su DT, Carlo Ancelotti, entendían que no era el partido para él, que vendrían otros retos más ambiciosos y había que estar descansado, despejado y listo. Ambos tenían marcado este sábado 7 de febrero en rojo en el calendario, el rojo del Manchester United.



El día ha llegado. Y con él una deuda pendiente que no ha pasado por alto el colombiano: una única vez, en más de diez años de competir en Europa, se cruzo en el camino este incómodo rival. Lo más cerca que estuvo fue un amistoso que ganó el Bayern 1-0, pero en el cual no fue convocado. Fue necesario que el zurdo desembarcara en la Premier League para medir fuerzas, un recuerdo que fue de todo menos grato.



Sucedió el pasado 7 de noviembre, en Goodison Park, y era el partido del regreso, tras perderse el duelo contra Newcastle (derrota 2-1) por lesión. Ese día prácticamente no llegó al partido: arrancó por derecha y no pudo completar un pase definitivo, un remate de media distancia o al menos un cambio de frente. Pasó a la izquierda y le cortaron cada intento de pase profundo. Se exigió a fondo pero se vio errático y, más que nada, errático. Su equipo lo sufrió y el resultado 1-3 zanja cualquier discusión adicional.



El equipo de Ancelotti venía de 8 jornadas sin conocer la derrota, incluyendo el 2-2 contra Liverpool en el clásico, pero contra Newcastle primero y contra el United después lució desconocido. No lo sabía James pero ese sería preámbulo de la fatídica fecha de la eliminatoria a Catar 2022 (contra Uruguay y Ecuador), que acabó el ciclo de Queiroz y armó una crisis que apenas se está empezando a superar en Colombia.



Todos esos condimentos se suman ahora para enfrentar un duelo importantísimo para Everton en su lucha por meterse a los puestos de clasificación europea. Él sabe que no las trae todas consigo después de la victoria contra Leeds sin él en la cancha y entiende que, si bien debía descansar, estos partidos, nada menos que contra un peso pesado de la Premier, son los reservados para jugadores de su prestigio. ¿Lo usará Ancelotti? Esta vez no hay excusa.