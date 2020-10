Prensa inglesa destaca a Everton y a James en temporada de ensueño

Los elogios se han convertido, felizmente, en la nota predominante cada vez que juega Everton. Esta vez ha sido la victoria contra West Ham 4-1 que le permitió avanzar a cuartos de final de la Carabao Cup, pero antes en la Premier ya iba siendo costumbre destacar su juego y su inicio perfecto de temporada.

Este jueves los medios británicos, prácticamente al unísono, han despertado con la buena sensación de equipo del club de Meyserside y con una petición a Gareth Southgate para la selección de Inglaterra: convocar a Calvert-Lewin.



El triplete del atacante, que suma 8 tantos en 5 juegos, es una razón más para la euforia de los analistas, que esperan verlo este mismo día en el llamado del DT nacional.



Al goleador lo destacan no solo porque está muy fino de cara al arco sino porque tiene un socio ideal: James Rodrígez. "Con un primer toque cortesía de James y un remate recortado digno de un delantero muy confiable, Dominic Calvert-Lewin seguramente confirmó, celebró y justificó su primera convocatoria de Inglaterra", escribió el Daily Telegraph.



Ya en crónicas de medios como The Guardian advertían "ver a James Rodríguez es un placer", al destacar que es el socio ideal de los dos hombres en punta, incluyendo al lesionado Richarlison, a quienes Ancelotti les ha encontrado espacio y funciones específicas.



Liverpool Echo de nuevo le dio 8 puntos al colombiano, mientras que el diario The Independent afirmó que "James es una señal de progreso para el Everton".



Son muy buenas las noticias que vienen desde Liverpool cada vez que James sale a la cancha y eso no solo los alegra a ellos sino, muy especialmente, de este lado del mundo, a los colombianos, que esperan verlo nuevamente en su justa dimensión, la próxima semana en el inicio de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.