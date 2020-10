La irrisoria oferta de Manchester United que arruinó fichaje de Sancho

Ofrecer no es ofender y a eso apostó Manchester United en el cierre del mercado de fichajes, a la medianoche de este lunes con Jadon Sancho, el jugador que querían a toda costa. Solo faltó ofrecer cifras realistas para uno de los jugadores mejor cotizados del mundo en la actualidad.



El United ofreció un salario menor que el que actualmente le paga el Borussia Dortmund, lo que hizo que en Alemania ni se tomaran la molestia de sentarse a negociar.



El Dortmund no cedió nunca por menos de 120 millones de euros por el jugador inglés, de 20 años de edad, y la oferta de los ingleses apenas llegó a 90 millones.



Y en cuanto al salario, según The Athletic, la oferta llegó a ser menos que lo que el jugador percibe actualmente, lo que hizo que él mismo desistiera de salir.



Y es que la política actual del United es tener una estructura muy estricta en los salarios y solo se les ha permitido a dos jugadores nuevos ganar cifras significativas: a Donny van de Beek, quien gana 110.000 libras a la semana, y a Bruno Fernandes, quien gana 150.000.



Aparentemente Sancho aspiraba a que iguale el contrato de 250.000 libras a la semana de Paul Pogba, lo que claramente no pasará.



The Atheltics asegura que las aspiraciones del jugador y su agente estuvieron a años luz de lo que manejó el United, que en septiembre hubo un importante avance sobre el salario pero que el costo total de la operación iba a estar sobre los 240 millones de euros, demasiado en un mercado tan afectado por la pandemia.