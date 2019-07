Se van dos y llega uno: la idea de Real Madrid para cerrar su mercado

Paul Pogba es el jugador que quiere tener Zinedine Zidane en Real Madrid para completar su plantel y armar un equipo súper poderoso capaz de conseguir el título de la liga y volver a pelear por la Champions League, donde la presentación en la temporada anterior no fue favorable para un club que venía de conseguir tres títulos.



Sin embargo, la situación no es sencilla y aunque el deseo de Pogba sea partir y Mino Raiola, representante del futbolista, se haya esmerado en aclarar por todos lados que el francés tiene decidido cuál quiere que sea su futuro, Manchester United no facilitará las cosas para que el jugador se vaya pues hicieron mucho por devolverlo a Old Trafford.



Con base en ello, Real Madrid está organizando sus finanzas pero tendría lista una oferta para cumplirle los deseos a Zidane: entregar a Gareth Bale e Isco a cambio del jugador y, encima de esto, pagar una pequeña suma de dinero a los diablos rojos, según afirmó el diario ‘Daily Mail’, quienes esta temporada solo podrán competir en la Europa League.



Dicho esto, la situación quedaría en manos del equipo inglés, que no parece muy seguro de cambiar a Pogba por estos dos futbolistas pero sí sabe que en caso de que el francés abandone la institución no lo hará por un bajo precio y esto les dejará campo para negociar por uno o dos futbolistas que según lo que dijo Solskjaer, es lo que les falta por contratar.