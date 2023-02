Todo lo arreglan con plata: los cataríes que comprarían el M. United

No era tan fácil comprar un Mundial, obligar a mover los calendarios y tener a Messi levantando la Copa en medio de las fiestas de Navidad. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque pudieron. ¿Ahora no van a ser capaces de pagarse un club de Premier League?

Parece decidido el futuro del Manchester United, que seguramente pasará a manos de millonarios del lejano Oriente y Oriente Medio, representados por la firma norteamericana Raines Group, la cual prepararía una venta récord para una franquicia deportiva que alcanzaría los 6.700 millones de euros.



Según el Daily Mail, un grupo de inversión con sede en Qatar ofertará por el club, basicamente "un grupo de individuos privados de gran riqueza con sede en el estado rico en petróleo, animados por la organización de la Copa del Mundo en Qatar, han puesto sus ojos en Old Trafford", dice el medio.



Se espera que se haga una oferta en los próximos días antes de la fecha límite de mediados de febrero establecida por los Glazer, dueños actuales del club y que llevan tiempo buscando inversionistas.



Y antes de que los hinchas ofendidos por la situación de los vecinos del Manchester City, expuesto a duras sanciones que incluirían la expulsión de la Premier League por cuenta de esa danza de millones, ya se anunciaron algunas inversiones: los cataríes llegarían con un proyecto de remodelación o demolición de Old Trafford, la construcción de unas nuevas instalaciones de última generación y, por supuesto, una chequera muy amplia para el técnico Ten Hag y sus posibles refuerzos.



Sin embargo, un obstáculo que podría bloquear una adquisición es la propiedad de Qatar Sports Investments del gigante europeo, Paris Saint-Germain, considerando que podrían ser rivales en competencias europeas. Algo inventarán para no cruzarse... lo claro es que no quieren asociarse con nadie sino ser dueños absolutos del club. A su favor está el dinero, el que todo lo resuelve en el fútbol.