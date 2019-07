El multimillonario sueldo con el que Inter tienta a Romelu Lukaku

Mientras Inter aún no le encuentra un lugar a Mauro Icardi y hasta llegaron a bajar el precio del delantero esperando que se marche rápido, la situación de Romelu Lukaku con Manchester United es diametralmente opuesta y el delantero piensa en marcharse del club mientras que los de Old Trafford aspiran a retenerlo a menos que reciban una jugosa propuesta.



Inter está dispuesto a pagar cerca de 70 millones de euros por el futbolista para trasladarlo de Inglaterra a Italia, sin embargo, el United quiere más de 85 millones de euros, considerando que ese fue el valor aproximado que pagaron a Everton por su transferencia en 2017.



Y mientras las negociaciones continúan, según ‘Sky Sports’ los italianos se la jugaron y ofrecieron un sueldo millonario al belga, 41 millones de euros para que firme por cinco temporadas, además de premios y algunas variantes extra, una suma que en Inglaterra no alcanzarán de ningún motivo y que le harían a Lukaku tener sus maletas listas para arrancar hacia Milán.



Sin embargo, los diablos rojos no lo soltarán tan fácil y aunque el atacante no hizo parte del último partido de pretemporada, todavía se está esperando un nuevo ofrecimiento, por mucho más dinero, para permitirle su salida del equipo y que pueda cumplir su deseo de jugar en Italia para tener muchos más minutos.