¿Y si fuera Díaz? ¡Piénsalo! Liverpool necesita hacerle daño a Inter

Liverpool e Inter de Milán, históricos y enormes a partes iguales, se cruzan demasiado pronto en la Liga de Campeones, en un duelo trampa para los ingleses contra el mejor equipo de Italia. ​





Favoritos los de Jürgen Klopp, pero sin certezas en estos octavos, conscientes de que el Inter es un equipo capaz de dar la sorpresa ante cualquiera pese a la aparente pérdida de nivel y nombres respecto a la pasada campaña. ​ El Liverpool viene de cinco victorias consecutivas y de, sobre todo, recuperar a Sadio Mané y Mohamed Salah de la Copa África.



Ambos fueron titulares contra el Bunrley el fin de semana, desplazado a Luis Díaz al banquillo y a Diogo Jota, tocado muscularmente. Si el portugués está bien, aportará más gol a la delantera que Roberto Firmino. ​



Los dos goles encajados en los cinco últimos encuentros muestran la mejoría defensiva del equipo, sobre todo con un Alisson en plena forma y un Virgil Van Dijk que vuelve a estar al mejor nivel. La suerte se ha alineado con Klopp, que llega a este cruce sin lesiones y con Trent Alexander-Arnold en la mejor temporada de su carrera. El lateral inglés suma 14 asistencias entre todas las competiciones. ​



El Inter de Milán encara los octavos de final de Liga de Campeones frente al Liverpool con la ilusión de un equipo que hace 10 años que no los disputa, pero con bajas de jugadores importantes y en una semana en la que han perdido el liderato de la Serie A. ​



Un empate frente al Nápoles dejó la puerta abierta a su enemigo más cercano, el Milan, para asaltar el primer puesto: en dos semanas, los 'nerazzurri' perdieron el derbi de la ciudad y el liderato de la liga italiana en una lucha por el 'scudetto' que está más abierta que nunca. Pese a todo, los hombres que dirige el técnico italiano Simone Inzaghi, tienen un partido menos y podrían recuperar la primera plaza. ​



Es probablemente el momento más delicado de la temporada para el Inter, que disputa el que para muchos aficionados interistas es el partido del año, ya que hace diez temporadas que no ven a su equipo pasar de la fase de grupos, desde la 2011-12. ​ Para estos octavos de final, Inzaghi no podrá contar con los servicios del italiano Nicolò Barella, pieza clave en el centro del campo para el técnico, en una baja que se presenta como un duro revés para el conjunto italiano.



El jugador de 25 años se fue expulsado del partido de fase de grupos frente al Real Madrid por una agresión al brasileño Eder Militao, que compromete la alineación de un Inter que llega con otras cuatro bajas. ​



El argentino Joaquín 'Tucu' Correa, del uruguayo Matías Vecino y el alemán Robin Gosens siguen con sus procesos de recuperación, mientras que el italiano Alessandro Bastoni, otra pieza segura en los esquemas de Inzaghi en defensa, se hizo un esguince durante el partido de Copa frente al Roma el pasado miércoles y sigue siendo duda su presencia en el encuentro. ​



En lo que a enfrentamientos entre ambos conjuntos se refiere, solo se han cruzado en cuatro ocasiones, tres de ellas fueron victorias para los ingleses y una para los italianos. La última vez que Inter y Liverpool se vieron las caras fue, precisamente, en unos octavos de final de Liga de Campeones, en 2008, en una eliminatoria que el equipo inglés ganó por 3-0 en el marcador global. ​

Alineaciones probables​



Inter Milán: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni o Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. ​



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Mané, Firmino o Jota. ​



Árbitro: Szymon Marciniak (POL). ​

Estadio: Giuseppe Meazza (Milán). ​

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)