Liverpool sufre con las lesiones: la baja que tendría ante Man. City

El próximo domingo 10 de marzo, Liverpool y Manchester City protagonizarán seguramente el duelo más importante en Inglaterra y el mundo ya que será un partido que comience a definir la Premier League en caso de alguno salga vencedor.



El encuentro determinará quien será líder tras la jornada 28 del torneo ya que los Reds marchan primeros con 63 mientras que los Citizens son segundos con 62 unidades.



Previo al compromiso, Jurgen Klopp y el resto del plantel de Liverpool recibieron la buena noticia de que se podrá contar con Dominik Szoboslai y Mohamed Salah que entraron como suplentes en el duelo ante Sparta Praga en Europa League y podrían comenzar como titulares ante el City.

Sin embargo, pese a esos regresos, Liverpool no para de tener lesionados y de cara al duelo contra los de Manchester podrían tener la baja de un pilar en la parte defensiva.



Y es que durante el juego de Europa League, Ibrahima Konaté se resintió de una molestia física y tuvo que ser sustituido al final del primer tiempo. Klopp dijo que la evolución del zaguero es positiva, pero que no es segura su participación en el juego del domingo.



"Ibou, no lo sé. Ibou se mostró bastante positivo anoche y pensó que tomó la decisión correcta en el momento adecuado. Eso no significa mucho, desafortunadamente. Definitivamente lo escanearán y hasta ahora no tengo el resultado", dijo el alemán.



Ante la posibilidad de que Konaté sea baja, Liverpool alinearía en su defensa a Virgil van Dijk y seguramente a Joe Gómez o a Jarell Amorin Quansah.