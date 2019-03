Huddersfield denuncia actos racistas en contra de jugador del equipo

Huddersfield Town, equipo de la Premier League, se ha puesto en contacto con la policía de West Yorkshire después de que su futbolista Philip Billing recibiera mensajes racistas a través de redes sociales, informaron este miércoles medios ingleses.

Billing, de nacionalidad danesa y ascendencia nigeriana, fue llamado "burro negro" en un mensaje de Instagram en el que además le pidieron que dejara el club.



"No quiero verte nunca más con una camiseta del Huddersfield, inútil quiero y no puedo burro negro", recibió Billing a través de las redes sociales, plataforma que utilizó para denunciar los insultos.



Huddersfield respondió a la denuncia de su jugador y dijo ser "consciente" del mensaje racista que recibió Billing y que han remitido el caso a la policía de West Yorkshire.



"El Huddersfield Town no tolera el abuso de ningún tipo y tiene tolerancia cero con cualquier forma de discriminación. Cooperaremos completamente con la policía para manejar esta situación", explicó el equipo inglés en un comunicado.