Díaz descansó: Liverpool visita a Tottenham en partidazo de Premier

Muchos se extrañaron durante la semana cuando Luis Díaz apareció como suplente en el triunfo 3-1 de Liverpool contra Leicester, por la tercera ronda de la Carabao Cup. ¿Qué pasó?

¿Es porque Jota está haciendo más goles? ¿Es que está perdiendo confianza de Klopp? ¡Nada de eso! La explicación está en el calendario y en el compromiso de este sábado, a las 11:30 a.m. (hora colombiana), nada menos que contra Tottenham.



Se trata del duelo entre el segundo y el cuarto equipo de la tabla, en una temporada de gran recuperación para ambos equipos y de metas muy ambiciosas.



Luis Díaz se perfila como el titular en el tridente rojo y eso explica que haya descansando, pues se trata de un rival que ganó mucha seguridad defensiva, que llega invicto igual que los de Anfield y ante el cual se espera perfeccionar la marca de 15 goles en lo que va de la temporada.



Claro, será clave que los goles en contra no pase de los 5 de la actualidad y ahí puede estar la preocupación, pues los de Klopp se han visto bastante vulnerables en su zona.



Prográmese aquí para seguir el duelo del guajiro:



Tottenham vs Liverpool

Fecha: 30 de septiembre

Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana)

TV: ESPN y Star+

Alineaciones probables



Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian 'Cuti' Romero, Mucky van de Ven, Iyenoma Udogie, Pape Sarr, Dejan Kulusevski, James Maddison, Manor Salomon Y Heung-Min Son.



Liverpool: Alisson Becker; Joe Gómez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Dominik Szoboszali, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Mohamed Salah, Darwin Núñez y Luis Díaz.