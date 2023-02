¿Gallardo dirigirá a un colombiano en la Premier? Lo piden a gritos

El técnico argentino Marcelo Gallardo se encuentra sin equipo y aún no decide qué reto tomar, si seguir en algún club de América Latina o si desafiarse a dirigir un club del fútbol europeo para demostrar que lo que ganó con River Plate no fue coincidencia.



Pese a que Marcelo Gallardo decidió irse de River a final del 2022, después y ganar 14 títulos con el equipo de la banda cruzada, el apetecido técnico está sin ninguna oferta formal y su último partido dirigido fue en las estrellas del Al Nassr en partido amistoso contra PSG.



Hace unas semanas fue relacionado con Ajax de Países Bajos, pero al parecer el técnico habría rechazado la oferta de dirigir al histórico club neerlandés y sigue buscando qué rumbo agarrar, pero aún no sabe con certeza qué opción escoger.



Sin embargo, con la destitución del técnico Jesse March del Leeds United, club donde juega el delantero colombiano Luis Sinisterra, hinchas del club se han manifestado a través de las redes sociales para dar su candidato número uno, donde el ‘Muñeco’ Gallardo es la opción más viable para la fanaticada.





Por ahora, la hinchada de Leeds United no está siendo escuchada y según confirmó el periodista Fabrizio Romano, el equipo no estaría contemplando en estos momentos la llegada de Marcelo Gallardo y el rumor del retorno de Marcelo Bielsa también está descartado, por lo que aún no se sabe con certeza quién será el técnico del club londinense.



Actualmente Leeds está en la posición 17 de la Premier League y está luchando por no caer a los puestos del descenso, además, el técnico que llegue deberá revertir los siete partidos sin ganar que acumula el equipo londinense. Su próximo rival será el poderoso Manchester United.