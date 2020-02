Sufrimiento para Mourinho en Tottenham: su estrella se lesionó

El portugués José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, explicó en rueda de prensa que no espera volver a contar con el lesionado Heung-min Son esta temporada.

El surcoreano se someterá a una operación para sanar su fracturado brazo derecho, lo que según un comunicado del Tottenham le tendrá fuera "varias semanas".



Sin embargo, Mourinho ha querido ser más claro y ha expresado que no cuenta con el asiático para el resto de la temporada. "No voy a contar con volver a tenerle esta temporada. Le vamos a echar de menos", dijo el portugués.



Esta baja, junto a la de Harry Kane, deja al Tottenham sin plan A y sin plan B, puesto que Mourinho colocó a Son como falso 'nueve' para suplir la ausencia del delantero centro.



"Sin delanteros, sin mercado... La única ayuda es el público. Los aficionados del Tottenham. Es lo único que pido, porque no puedo pedirle más a los jugadores de lo que están dando", añadió. Este miércoles el Tottenham tendrá la primera prueba sin Son al enfrentarse al RB Leipzig en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.