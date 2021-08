Kane tensa la cuerda: otro día sin ir a Tottenham, ahora debe aislarse

El plan de rebeldía de Harry Kane, quien espera salir de Tottenham para aterrizar en el Manchester City este verano, sigue su marcha.

Este martes llegaron todos sus compañeros al inicio de pretemporada, pero él no se presentó, como no lo había hecho tampoco el lunes, para los exámenes de covid y otras pruebas específicas.



Sin embargo, en las últimas horas el diario Daily Mail anunció que el jugador aligerará un poco la presión y se presentará, al menos para evitar problemas contractuales. El tema es que sus vacaciones fueron en Bahamas, en El Caribe, y a su regreso debe hacer un aislamiento obligatorio: "El popular destino está en la lista del gobierno del Reino Unido, lo que significa que Kane debe aislarse por hasta 10 días a su regreso del Caribe. Sin embargo, puede someterse a un procedimiento de "prueba para dar de alta" en el día cinco de su llegada a casa", anunció el medio.



Es decir que llegará, que probablemente no se ponga a órdenes de Nuno Espíritu Santo para no entorpecer el trabajo del grupo y haga sus rutinas particulares, pero llegará. Eso sí, se va a demorar un par de días más.