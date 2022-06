¡Una Premier de en sueño! Harry Kane se ilusiona con su competencia

Hermosa es la palabra para describir a la liga más competitiva del mundo: la Premier League. Esta competencia no dará respiro con los jugadores de talla mundial que se enfrentarán entre sí en la siguiente edición del torneo. Cristiano Ronaldo tendrá hambre de seguir ganando, y Mohammed Salah no quiere irse con las manos vacías luego de sufrir caídas contra el Manchester City, y el Real Madrid en la Champions League.

Sed de venganza es lo que quiere Mohammed Salah, y el Liverpool le ha traído al hombre perfecto para lograr títulos: Darwin Núñez. Por el otro lado, el Manchester City renunció a Harry Kane que estuvo cerca de vestirse de celeste, y en su lugar, trajeron al noruego, Erling Haaland. Con Cristiano Ronaldo, Heung-min Son, Haaland, Salah, Núñez y Kane, se prepara una tremenda Premier League que no dará respiro.

El nivel de competencia se ha vuelto mucho más grande y fuerte en el rentado inglés, y Harry Kane, el cuarto máximo goleador de la reciente Premier League, habló en Sky Sports sobre sus rivales en el frente de ataque que llegan al torneo en busca de arrasar con todo.

La competencia será mayor, y Harry Kane no desconoce lo complicado que será quedarse con el primer lugar en la tabla de goleadores. ‘Cada temporada que he jugado, la lucha por la Bota de Oro ha sido muy dura, y esta temporada no será diferente’, además, agregó, ‘la Premier League lleva años contando con algunos de los mejores delanteros de todo el mundo. Esperas que los mejores quieran venir a jugar en la Premier League, como es el caso con estos dos fichajes’.

En una liga en la que ya estaban monstruos como Heung-min Son, Cristiano Ronaldo, Mohammed Salah, Harry Kane, llega una revelación uruguaya como Darwin Núñez y un presente y futuro, Erling Haaland. Sobre la competencia que habrá ahora, Kane mantuvo, ‘es algo que me ayuda como jugador. Siempre es bueno tener competencia, me empuja a ser mejor, es un reto que me gusta. Antes de cada temporada intento concentrarme en mí mismo, me marco objetivos y una marca de goles. No pienso mucho en el resto de los jugadores. No puedo controlar lo que hacen, pero sí trabajar duro para seguir mejorando’.