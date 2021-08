¿Kane está repitiendo jugada de Villa? Presiona y no llega a Tottenham

Un futbolista no está obligado a jugar donde quiere y eso lo tienen claro todos, desde Sebastián Villa hasta Harry Kane.

Ambos están compartiendo ahora la estrategia de no presentarse a sus equipo, como herramienta de presión para obligar a que se autorice su salida. A Villa y a Kane les dieron la palabra sus respectivos jefes de dejarlo salir por una buena oferta. ¿Qué más esperan?



El turno ahora es para el capitán de Inglaterra, quien este lunes debía presentarse a los exámenes de covid 19 pero, según Sky Sports, no llegó a la cita. ¿Llegará mañana martes, cuando esperan a todos los internacionales con sus selecciones, después de las vacaciones? Pocos apuesta a que suceda.



"Los hechos básicos hoy, tal como los conocemos, son que Harry Kane todavía quiere irse, Tottenham todavía quiere mantener a su delantero estrella y el Manchester City todavía quiere comprarlo. Todo está por resolver y los negocios pueden continuar ahora que se terminaron las vacaciones. Si Harry Kane está aquí esta semana, ciertamente se espera que haya muchas conversaciones sobre su permanencia", dijo el reportero Paul Gilmour,



Kane quiere dejar el club este verano y se dijo, tras la Euro 2020, en la que Inglaterra fue finalista, que Daniel Levy, presidente de Tottenham, lo llamó para comunicarle que había acuerdo total con Manchester City. ¿Y entonces? Las conversaciones no estaban tan resueltas y, a día de hoy, el jugador tiene contrato con Tottenham. ¿Se declarará en rebeldía? Algo hay de Villa a Kane, quién lo diría...



Hablando esta mañana en Sky Sports News, Gilmour dijo: