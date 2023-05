Suman hasta enguayabados: 'nos bebimos todo el alcohol de Manchester'

Manchester City tuvo un agitado fin de semana, tras coronarse campeón de la Premier League por quinta vez en los últimos seis años de la mano de Pep Guardiola.

Tenía que ponerse al día en el calendario contra Brighton y reponer energías para el cierre de la Premier, el domingo contra Brentford e ir preparando la final de la FA Cup contra Manchester United, el 3 de junio, y la de Champions League, el 10 de junio contra Inter en Estambul, la cereza del postre.



Pero en el intermedio tienen que vivir y disfrutar del hecho no menor de haberse coronado anticipadamente y sin jugar, el pasado sábado por cuenta de la derrota del Arsenal. Y en eso el jefe parece más que generoso.



“Estaba un poco preocupado por si bajábamos el nivel con lo que habíamos hecho en los últimos cuatro, cinco o seis meses. Hace cuarenta horas nos bebimos todo el alcohol de Manchester y su juego fue extraordinario”, dijo Guardiola tras el 1-1 contra Brighton, este miércoles.



Y todo el alcohol en Inglaterra es una media verdaderamente alta para los jugadores, aunque no para él, pues se fue a dormir temprano, según dijo: "a las diez y media de la noche estaba en la cama con mi mujer, agotado. Vi ‘Match of the Day’ y dormí como un bebé... Los jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Cuando ganas la Premier League tienes que celebrarlo. Lo hicieron con las familias, lo disfrutaron mucho y a la mañana siguiente sólo fue tiempo de sauna. El día después hablamos un poco por la tarde: ‘Chicos, tenemos que estar listos para Brighton’, y lo hicieron", dijo sobre la planeación relajada de esta último partido.



Ahora, después del guayabo, están listos para lo que venga: “hemos demostrado por qué somos el mejor equipo de Inglaterra. Necesitamos que estos rivales nos lleven al máximo. El Brentford será igual. Es muy, muy bueno que los equipos nos ayuden a mantener ese nivel, porque en las finales hay que jugar a ese nivel, de lo contrario será muy difícil”.