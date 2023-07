Guardiola advierte: ‘Haaland llegará en mejor forma que el año pasado’

Pep Guardiola dirigió este domingo su primer partido de Manchester City este domingo el cual jugaron los Citizens ante Yokohama Marinos y que terminó en una goleada del equipo inglés por 5-3.



El español probó dos equipos, pero el que más le rindió fue el liderado por el delantero noruego, Erling Haaland quien consiguió dos goles en el duelo ante los japoneses.



Pues bien, tras el juego, Guardiola mandó una advertencia a sus rivales en Premier League y en Champions en relación con Haaland donde indicó que el atacante llegará en mejor forma que el año pasado.

"Comparando la temporada pasada, en ese periodo está más en forma, mucho mejor que la temporada pasada cuando llegó", comentó de inicio.



"Por supuesto se ve bien, pero él todavía está lejos de la mejor condición, como todo el mundo", agregó el estratega del City.



Haaland se hinchó a goles en la campaña pasada, pero al final se le acabó la mecha ya que en los últimos cinco partidos no pudo marcar y llegó a su racha más larga sin anotar en el club.



No obstante, para Guardiola eso no es un problema y dejó en claro que los dos goles que anotó han sido claves y que estará en mejor forma próximamente.



"Le conocemos. En unas semanas estará en mejores condiciones que ahora", concluyó.