Graham Potter vive un momento tenso: recibió amenazas de muerte

Pedir el cambio de director técnico está más que bien. Corear el nombre de Thomas Tuchel para pedirlo de nuevo en la dirección técnica del Chelsea son decisiones sensatas por parte de la afición del club londinense que quiere mejorar en la Premier League después de gastar más de 600 millones de euros en el mercado de fichajes. Pero la realidad es que ni los jugadores de muchos quilates han podido esclarecer el presente de los 'Blues'.



Apostaron a un director técnico que apenas estaba empezando a sonar fuertemente en la Premier League con un buen momento que estaba teniendo en el Brighton & Hove Albion, pero la gran pregunta que surge es, ¿era Graham Potter el indicado para tomar las riendas de un club histórico? La verdad, ni la decisión de sacar a Thomas Tuchel se justificaba.

Todd Boehly encontró el momento perfecto para sacar a Thomas Tuchel después de caer contra el Dinamo de Zagreb. Los presidentes y la afición olvida si el club no la pasa bien y destituyeron al director técnico que consiguió una Champions para el Chelsea. Tuchel no estaba de acuerdo con la ambición millonaria de Boehly que poco o nada ha dado réditos gastando millonadas, pero sin buenos resultados en la décima casilla de la Premier League y sin levantar cabeza.



Graham Potter solo ha ganado nueve partidos de 25 dirigidos con el Chelsea y los aficionados empiezan a pedir resultados diferentes para poder optar por las competencias europeas. La afición, enfurecida por el momento que viven en el club, empezaron a irse en contra del director técnico que infortunadamente se está viendo inmerso en una difícil situación recibiendo incesantes amenazas de muerte que lo afectan a él y sobre todo a su familia con la que también la han agarrado.

Graham Potter señaló que la situación es muy seria, "a pesar de que he tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no muy agradables que quieren que muera y que mis hijos mueran, así que obviamente no es agradable", y agregó, "el tema para mí es, 'OK, ¿cómo me comporto?' Eso es a lo que siempre recurro. Cuanto más alto vas, más presión tienes sobre cómo eres como persona".



Sin duda alguna, la respuesta de los hinchas no es la ideal en estos instantes, claro, esperan que el Chelsea cambie de cara, pero tomarla contra el director técnico, más allá de corear el nombre de Thomas Tuchel en el estadio no es la indicada cuando se habla de amenazas en contra de Graham Potter que continuó argumentando, "quiero tener éxito aquí, pero las amenazas no son nada agradables. Puedes responderlo de dos maneras. Podría decir que no me importa, pero sabrías que estoy mintiendo. A todos les importa lo que piense la gente, porque estamos programados para estar conectados socialmente".



Las amenazas también han afectado a la familia del director técnico ex Brighton & Hove Albion, "pregúntale a mi familia cómo ha sido la vida para mí y para ellos. No ha sido nada agradable. Entiendo que los aficionados se van a casa y están molestos porque el equipo no está ganando, pero les aseguro que mi vida durante los últimos tres o cuatro meses ha sido bastante desagradable, aparte del hecho de que estoy muy agradecido por esta experiencia". Si el Chelsea no despierta, la decisión más sensata de Todd Boehly por el bien del estratega es cesarlo del cargo antes de que los enfurecidos hinchas sigan atentando en contra de él.